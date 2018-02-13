Художники получили миллионы долларов за закрашенное граффити

Группа художников отсудила 6,7 миллиона долларов у компании-застройщика, которая закрасила граффити на одном из своих зданий в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Times.

Коллектив судился с владельцем здания Джерри Волковым с 2013 года. Суд постановил, что застройщик нарушил закон о защите прав художников. Издание отмечает, что это первый инцидент в США, когда дело выигрывают авторы граффити.

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Рисунки группы были размещены на здании 5Pointz в Бруклине, Нью-Йорк. Дом снесли в 2014 году, на его месте построили жилищный комплекс.

В мае 2017 года сторож стройки в Челябинске разобрал инсталляцию, созданную участниками выставки современного искусства в галерее OkNo. Авторы уговаривали охранника не убирать работу, однако ему не понравилось их творчество.

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