Россиянин в инвалидном кресле смог добраться до врача в клинике только на руках

Блогер из Уфы на инвалидной коляске Рустам Набиев проинспектировал местную поликлинику, которая оказалась абсолютно непригодна для людей с ограниченными возможностями. Лифта в учреждении не было, пандус не подходил коляске по размеру, кнопка помощи для инвалидов сломана. Видеозапись поездки в клинику Набиев опубликовал в своем Instagram.

На кадрах молодой человек пытается заехать по пандусу, ведущему к входу в поликлинику, но он оказывается слишком узок для колеи. В итоге уфимцу приходится подниматься на руках по лестнице, волоча за собой коляску. Таким же образом он добрался на второй этаж к кабинетам врачей. Обратно по лестнице блогер двигался уже на своем кресле, спиной вперед и держась за поручни. Внизу ему немного помог пожилой охранник, который признался, что кнопка вызова для инвалидов внизу давно не работает. «Я пришел, ее здесь уже не было. [Работаю] больше двух лет», — сказал мужчина.

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