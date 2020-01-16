Российскому инвалиду на коляске отказались дать подъемник для входа в электричку

В Ростовской области на станции Шахтная работники отказались включить инвалиду специальный подъемник и помогать ему подняться в электричку. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

В отношении машиниста возбудили дело по статье 9.13 КоАП ( «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»).

Руководителя депо обязали устранить нарушения, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В декабре 2019 года сообщалось, что житель Перми без ног и в инвалидной коляске был вынужден ползти на руках по лестнице местного торгового центра, так как не мог воспользоваться установленным пандусом. Мужчина отказался от помощи сотрудников центра, но он отказался, объяснив, что таким образом поднимается в свою квартиру.

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