В Минпросвещения опровергли обязательную вакцинацию учителей

Глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность обязательно вакцинации учителей. По его словам, прививка — это всегда дело добровольное.

Семченко также отметил, что во многих регионах России люди сдали анализы не только для того, чтобы подтвердить, что здоровы, но и исходя из собственного состояния здоровья. «Это [прививка от коронавируса] дело каждого конкретного человека», — опроверг опасения педагогов представитель Минпросвещения.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев обратился к главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавируса обязательной для учителей. По его словам, он получает все больше обращений от педагогов и обеспокоенных граждан, которые не хотят проходить вакцинацию от вируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в октябре начнется массовая бесплатная вакцинация россиян от COVID-19. По его словам, в первую очередь прививку получат медики и учителя.