Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

В России готовятся к тому, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и учителя.

Ранее Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. По его словам, сейчас оформляются документы для регистрации вакцины.

Глава российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 27 июля заявлял, что массовую вакцинацию от коронавируса в России и других странах желательно начать не раньше 2021 года. По его словам, есть смысл стремиться скорее привить отдельные группы населения, которые находятся в зоне риска, например работающих в «красной» зоне врачей.