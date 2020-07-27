В РАН назвали желаемые сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовую вакцинацию от коронавируса в России и других странах желательно начать не раньше 2021 года. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, есть смысл стремиться скорее привить отдельные группы населения, которые находятся в зоне риска, например, работающих в «красной» зоне врачей. Тотальную же вакцинацию будет осуществить сложнее, потому что речь идет о десятках и сотнях миллионов доз препарата.

«Если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», — пояснил Сергеев.

Он добавил, что проверка вакцины тоже потребует времени. Например, полноценные клинические исследования длятся не менее полугода. В течение этого времени ученые наблюдают, что происходит с антителами в организме вакцинированного человека.

Ранее аналогичные сроки называли в российском правительстве. Перспективными образцами власти считают разработки института имени Гамалеи. По оптимистичным прогнозам, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа.