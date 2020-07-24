В России предложили внести вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок, передает «Интерфакс».

По его словам, после разработки и начала применения препарат должен быть бесплатным и доступных для всех категорий россиян. «И она [вакцинация] обязательно должна быть добровольной. Ведь речь идет о профилактике, а не о лечении», — сказал Огуль.

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Парламентарий добавил, что вопрос сезонности вакцинации от COVID-19 «зависит от того, как в перспективе будет вести себя коронавирус». Он отметил, что прививка от гриппа обновляется каждый год, потому что вирус мутирует. «Какой будет ситуация с коронавирусом — покажет время», — заключил Огуль.

Ранее в правительстве заявили, что массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года. Так отметили, что препарат станет доступен для всех категорий населения без ограничений в январе-феврале 2021 года, хотя зарегистрировать его могут уже в начале августа.

По состоянию на 24 июля, в России выявлено более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось