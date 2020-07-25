Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России

В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной, она будет проводиться поэтапно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал министр. Мурашко добавил, что ведомство планирует проводить вакцинацию населения поэтапно, по нарастающей. Сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

Кроме того, глава Минздрава отметил, что на данном этапе заканчиваются испытания вакцины, которую разработали в центре имени Гамалеи. Также разрешение на проведение клинических испытаний получает центр «Вектор».

Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины. Как планируют эксперты, в испытаниях каждой из форм вакцины (жидкой и лиофилированной) примут участие не менее 800 человек. Мурашко добавил, что эти пациенты получат вакцинацию уже на амбулаторном этапе, а параллельно начнется масштабирование производства.

Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля, четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Он выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.

По данным на 25 июля, в России за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии заразилось более 806 тысяч жителей. За весь период пандемии выздоровели 597 140 российских жителей, скончались 13 192 пациента.