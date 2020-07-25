Ученые создали убивающую коронавирус защитную маску

Ученые из Института молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне (Португалия) создали защитную маску под названием MoxAdTech, которая может нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает испанская газета La Razón.

Отмечается, что это многоразовая маска, сшитая из нескольких слоев водонепроницаемой ткани. Уникальность разработки состоит в том, что покрытие маски может нейтрализовать и впоследствии убить вирус SARS-CoV-2.

Кроме того, MoxAdTech прошла клинические испытания — эксперты заключили, что ее эффективность выше обычных защитных средств на 99 процентов. Уточняется также, что за маской легко ухаживать: ее можно стирать и кипятить до 50 раз.

По состоянию на 25 июля в мире выявлено всего 15 676 604 человека, зараженных коронавирусом. Прирост числа заразившихся за последние сутки составил около 230 тысяч. За все время пандемии скончались 638 577 инфицированных, более 8,9 миллиона пациентов выздоровели.

25 июня сообщалось, что американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок. Медики заявили, что мысли о возможном вреде масок возникают у людей в связи с длительным ношением защитных аксессуаров, однако это беспокойство беспочвенно. «Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования», — подчеркнула представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар.