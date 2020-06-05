Раскрыты правила секса во время пандемии коронавируса

Ученые из Гарвардского университета раскрыли правила секса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на исследование.

Специалисты предупредили, что новый коронавирус может передаваться половым путем. Авторы исследования порекомендовали парам избегать поцелуев, принимать душ до и после полового контакта, а также использовать защитные маски во время процесса.

«Для некоторых пациентов полное воздержание от личной сексуальной активности невозможно. В этих ситуациях самым безопасным подходом является секс с людьми, с которыми они проводят карантин», — отметили ученые.

Ранее китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем. На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай). В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

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