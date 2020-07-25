Еще одна российская вакцина от коронавируса прошла доклинические испытания

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в августе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Айдара Ишмухаметова.

Вакцина разработана по технологии, которая приближена к производимой первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине. Она зарекомендовала себя как максимально эффективный и безопасный способ профилактики вирусных инфекций.

«В испытаниях принимали участие не только мелкие грызуны, но и приматы, чья реакция на вакцинацию максимально приближена к человеческой», — сказал Ишмухаметов. Поскольку вакцина успешно прошла данные испытания, то в дальнейшем ее протестируют более чем на 100 добровольцах.

Ранее центр «Вектор» объявил о начале клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первую вакцину планируют зарегистрировать уже в августе 2020 года.