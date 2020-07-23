В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте организации.

По словам Райана, это станет возможно не ранее первой половины 2021 года. Он отметил прогресс в разработке вакцины, но призвал оставаться реалистами в том, что касается сроков получения препарата.

Специалист также подчеркнул, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. «Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — заключил он.