Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала об итогах испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 13 июля, РИА Новости заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, уже завершен первый этап клинических испытаний, по итогам которых «ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах» на глобальной платформе. Кроме того, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина уже внесена в международный список экспериментальных лекарственных препаратов. Позже из этого перечня исследователи выберут и утвердят официальную вакцину против коронавируса.

Отмечается, что ВОЗ призывает все страны работать над созданием вакцины от коронавируса через объединенную глобальную платформу.

По состоянию на 13 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 12,8 миллиона в 188 странах. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

6 июля сообщалось, что ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Кроме того, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин.

3 июля ВОЗ призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. «Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он также объяснил, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



