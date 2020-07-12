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Американский врач предсказал третью волну коронавируса

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Фото: Cheney Orr / Reuters

Американский врач Чад Крилич (Dr. Chad Krilich) опасается, что число новых случаев заражения коронавирусом может вырасти еще больше, если власти и граждане страны не примут необходимые меры. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Он указал на рост числа заражений, начавшийся еще в конце мая, когда в США начали постепенно снимать ограничения. По мнению Крилича, следует обращать пристальное внимание на такие тенденции, чтобы обеспечить достаточное количество защиты, тестов, лекарств.

Врач также отметил, что скорее всего мир ждет третья волна инфекции, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом. «Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», — рассказал он.

Крилич пояснил, что начало новой волны будет зависеть от разных факторов: например, от того, изобретут ли вакцину, а также того, насколько люди будут соблюдать меры безопасности. Вместе с тем он считает, что информация о скором появлении вакцины — это попытка выдать желаемое за действительное.

Ранее российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице, рассказал, что американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавируса. По его словам, на пике эпидемии у врачей не хватало тест-систем для определения заболевания, и им приходилось выявлять коронавирус лишь по симптомам.

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