Русский врач в США рассказал о неподготовленной к COVID-19 американской медицине

Американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавируса. Главный удар COVID-19 пришелся на бедные слои населения. Об этом в беседе с журналистом Антоном Красовским рассказал российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице. Интервью размещено на YouTube-канале RT.

«Очень многих это потрясло. Включая тех, кто был здесь и во время терактов 11 сентября. На восемь миллионов жителей [Нью-Йорка] — что-то в районе одной тысячи реанимационных коек», — сказал медик. По его словам, на пике эпидемии у врачей не хватало тест-систем для определения заболевания, и им приходилось выявлять коронавирус лишь по симптомам.

Пинелис подчеркнул, что система здравоохранения в США не приспособлена к серьезным потрясениям. В частности, малоимущее население менее серьезно отнеслось к мерам властей, направленным на борьбу с эпидемией. Кроме того, они не имеют возможности работать удаленно и вынуждены перемещаться по городу.

Ранее сообщалось, что в США побит рекорд по количеству выявленных случаев заражения в сутки. Так, 9 июля в стране было зарегистрировано 63,2 тысячи случаев инфицирования.

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