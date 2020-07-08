Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона. Об этом сообщает Reuters.

Число умерших от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, превысило 131 тысячу. За последние сутки скончались 923 человека — рекордный показатель за последний месяц.

Штаты Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас рассказали о рекордных показателях: за сутки зафиксировано максимальное число инфицирований. В Техасе и Калифорнии у более чем 10 тысяч человек выявили положительный результат на наличие COVID-19. В Аризоне показатель положительных тестов на вирус вырос до 26 процентов от всего числа сдаваемых тестов. ВОЗ считает, что уже 5 процентов положительных результатов от общего числа тестов — это тревожный знак. Всего 24 штата рассказали о «тревожно высоком уровне заражения» за последнюю неделю.

Во Флориде более четырех десятков больниц в 25 из 67 округов рассказали о том, что отделения интенсивной терапии заполнены пациентами. По данным на 7 июля, там заполнено более 80 процентов от общего числа коек в отделениях интенсивной терапии (всего их 6010).

6 июля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул президента США Дональда Трампа в распространении коронавируса. Куомо напомнил, что в США снова наблюдается рост заболеваемости, а экономика страны «страдает».

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