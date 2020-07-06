Уровень смертности от коронавируса в США назвали самым низким в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США снижается, и назвал его самым низким в мире. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Смертность в США снизилась в 10 раз с периода пика пандемии, и наша экономика вновь становится сильной!» — написал он. Трамп подчеркнул, что смертность среди пациентов с коронавирусом в стране снизилась на 39 процентов в то время как потенциал тестирования на наличие вируса является в США самым высоким в мире.

Американский лидер также обвинил СМИ в умалчивании этой информации. «Они действительно фейковые новости», — отметил он.

Кроме того, Трамп отметил эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19, упомянув результаты исследования некоммерческой организации здравоохранения Генри Форда.

Ранее Трамп заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло из-за массового тестирования, но при этом смертность снизилась. Он также призвал «фейковые новостные СМИ» освещать эту информацию и рекорды по созданию новых рабочих мест

В июне Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Решение прекратить использование гидроксихлорохина было принято в рамках тестов солидарности по итогам заседания экспертной группы.

США остаются страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По последним данным, там более 2,91 миллиона инфицированных, 130 тысяч человек умерли. Всего в мире заражены более 11,5 миллиона человек.

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