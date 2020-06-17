ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Об этом заявила эксперт Анна Мария Рестрепо, передает ТАСС.

Решение прекратить использование гидроксихлорохина было принято в рамках тестов солидарности по итогам заседания экспертной группы. ВОЗ опиралась на несколько параметров, в том числе на собственные данные о лекарстве и результаты тестов, проведенных в Великобритании.

Процесс остановки испытаний медикамента уже запущен, отметила Рестрепо.

25 мая ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Результаты исследования в этой области свидетельствуют о том, что пациенты, принимающие этот препарат, умирают чаще.

При этом подчеркивалось, что при лечении пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией данный препарат продолжает считаться безопасным.

По данным на 17 июня, в мире насчитывается более 8,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 445 тысяч скончались, еще 3,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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