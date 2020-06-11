Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. Об этом заявил в эфире телепрограммы «Вести» на канале «Россия 1». Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма [сердца] и ряда других», — пояснил Мурашко. Он также подчеркнул, что подобные препараты выдаются только по рецепту врача.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания антималярийного средства гидроксихлорохина, который применяли для лечения COVID-19. Американские медики провели анализ данных более 96 тысяч заболевших и выяснили, что это лекарство не только не способствует лечению, но и увеличивает смертность.

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