Трампа упрекнули в распространении коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул президента США Дональда Трампа в распространении коронавируса, пишет издание The Hill.

Глава штата отметил, что заявления главы государства только усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания. При этом Куомо упомянул выступление президента в День независимости США, в котором говорилось о «полной безвредности» в 99 процентах случаев заражения коронавирусом.

Куомо напомнил, что в США снова наблюдается рост заболеваемости, а экономика страны «страдает». «Он (президент США Дональд Трамп — прим. "Ленты.ру") — часть того провала, в котором мы сейчас», — заявил губернатор Нью-Йорка.

По его словам, из-за высказываний Трампа американцы не носят маски, не соблюдают дистанцию и не ведут себя осторожно. В результате, подчеркнул губернатор, в 38 штатах отмечается рост количества случаев коронавируса.

Он также напомнил, что недавние очаги заболевания в Нью-Йорке появились из-за одного человека, который прибыл из другого штата.

Ранее Трамп заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло из-за массового тестирования, но при этом смертность снизилась. Он также призвал «фейковые новостные СМИ» освещать эту информацию и рекорды по созданию новых рабочих мест. В Белом доме слова президента поддержали и заявили что слова Трампа — основанное на науке фактическое заявление.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!