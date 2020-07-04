Трамп пообещал сделать США лучшей страной после победы над коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Днем Независимости и пообещал им, что страна станет лучшей в мире после победы над коронавирусом. Фрагмент выступления опубликован в субботу, 4 июля, в Telegram-канале «НАШ президент США».

«Четыре месяца назад мы ставили рекорды во всем. У нас были лучшие показатели по трудоустройству и на фондовом рынке. Наши дела шли лучше, чем у любой другой страны в истории», — отметил президент США. Затем он рассказал, что пришла «эта ужасная чума из Китая» и все рухнуло, потребовалось искать силы на восстановление.

«Сейчас мы приближаемся к тому, чтобы поскорее выкарабкаться из этого. Мы на пути к огромной победе. Наша страна будет лучше, чем когда-либо», — заявил Трамп.

Между тем по состоянию на 4 июля в США выявлено всего 129 432 человека с коронавирусом — это страна, в которой больше всего жертв инфекции. Общее число зараженных в мире превысило 11 миллионов. За прошедшие сутки зафиксировали более 207 тысяч заболевших COVID-19. За все время пандемии скончались 524 677 зараженных, 5,8 миллиона человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Лидер США во время выступления у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого».

4 июля отмечается День принятия Декларации независимости в США. По традиции, в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Тем временем политики выступают с торжественными обращениями к избирателям.

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