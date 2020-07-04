Трамп пообещал создать парк со скульптурами национальных героев

Президент США Дональд Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства во время выступления у мемориала на горе Рашмор подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого».

Ранее Трамп подписал указ о защите памятников. Согласно документу, граждан, которые совершат «беззаконные действия против Великой Страны», будут ждать длительные тюремные сроки.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

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