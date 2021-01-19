Трамп распорядился поставить памятники Коби Брайнту и Стиву Джобсу

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей в сфере политики, культуры и спорта. Документ доступен на официальном сайте Белого дома.

В указе упоминаются имена основателя Apple Стива Джобса, погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайнта, певицы Уитни Хьюстон, мультипликатора Уолта Диснея, певца Фрэнка Синатры. Всего в списке оказались более 200 человек.

«"Сад национальных героев" — это ответ Америки на эту опрометчивую попытку опорочить наших выдающихся деятелей, национальные ценности и весь образ жизни», — пояснил американский лидер. Он напомнил об осквернении и уничтожении памятников деятелям Конфедерации, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки во время протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»).

О создании такого парка Трамп объявил в июле 2020 года, выступая у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте. Парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого», уточнил глава государства.

Позднее он представил свой вариант списка величайших американцев. В него вошли лидер войны за независимость США Бенджамин Франклин, первый министр финансов США Александр Гамильтон и президенты Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, Авраам Линкольн и Рональд Рейган. Также президент отметил писательницу Гарриет Бичер-Стоу, основательницу Красного Креста Клару Бартон, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона и генералов Второй мировой войны Джорджа Паттона и Дугласа Макартура.