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Жена Трампа отказалась приглашать жену Байдена в Белый дом

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден, передает CNN.

Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.

Жена 44-го президента США Мишель Обама пригласила Меланию Трамп в 2016 году, однако супруга нынешнего президента США не отправила Джилл Байден подобного приглашения.

Традиция появилась в 1950-х, когда Бесс Трумэн, жена президента Гарри Трумэна, позвала в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее.

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