Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания призвала американцев к осторожности при вакцинации от коронавиурса. Об этом первая леди заявила в прощальном видеообращении, размещенном в ее Twitter-аккаунте.

Прошедшие четыре года в качестве первой леди Мелания описала как «величайшую честь в своей жизни». Она пожелала американцам быть неравнодушным к тому, чем они занимаются, но подчеркнула, что насилие никогда не бывает оправдано.

Уходящая первая леди выразила благодарность медикам, медсестрам и всем, кто работал на передовой борьбы с пандемией коронавируса. «Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в оборот поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых», — заявила Мелания.

Ранее стало известно, что Трамп опубликует собственное видеообращение во вторник, 19 января. По данным источника в администрации президента, в своем видеообращении политик рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по мнению главы государства, определили его президентский срок. Трамп также упомянул новую администрацию, однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.