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Вице-президент США назвал повод гордиться Трампом

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Майк Пенс
Майк Пенс
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вице-президент США Майк Пенс назвал повод гордиться достижениями администрации президента Дональда Трампа. Он написал у себя в стало известно о разладе между Пенсом и действующим главой государства: причиной стало то, что тот якобы требовал от него вмешаться в утверждение результатов выборов и нарушить закон.

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

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