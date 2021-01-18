Вице-президент США назвал повод гордиться Трампом

Вице-президент США Майк Пенс назвал повод гордиться достижениями администрации президента Дональда Трампа. Он написал у себя в стало известно о разладе между Пенсом и действующим главой государства: причиной стало то, что тот якобы требовал от него вмешаться в утверждение результатов выборов и нарушить закон.

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.