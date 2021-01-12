В отношениях Трампа с вице-президентом увидели разлад

В отношениях президента США Дональда Трампа со своим заместителем, вице-президентом Майком Пентом увидели разлад. Об этом сообщает NBC News.

По утверждению телеканала, первые лица страны не разговаривали друг с другом с 6 января. Причиной этого стали неоднократные «призывы Трампа к Пенсу нарушить присягу и каким-то образом попытаться вмешаться в утверждение итогов выборов».

Также, рассказал информированный источник, Пенс расстроился из-за того, что Трамп не попытался утихомирить своих сторонников, когда те пошли на штурм Капитолия. При этом в толпе слышались призывы к расправе над вице-президентом.

После этого Пенс жаловался своему окружению, что он был «хорошим партнером в течение многих лет», но президент отказался от него из-за «одной мелочи».

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.