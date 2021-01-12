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Стало известно о «хорошем разговоре» Трампа и Пенса

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Майк Пенс и Дональд Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп
Byline: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели «хороший разговор» вечером в понедельник, 12 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента.

Встреча прошла в Белом доме. Других подробностей собеседник издания не сообщил. Отмечается, что разговор политиков состоялся на фоне сообщений о натянутых отношениях между ними после беспорядков в Капитолии.

Ранее в отношениях Дональда Трампа с Майком Пенсом увидели разлад. NBC News сообщал, что первые лица страны не разговаривали друг с другом с 6 января. Пенс якобы расстроился из-за того, что Трамп не попытался утихомирить своих сторонников, когда те пошли на штурм Капитолия. При этом в толпе слышались призывы к расправе над вице-президентом.

Ранее сообщалось, что Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

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