Трамп рассказал о нежелании присутствовать на инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал о нежелании присутствовать на инаугурации демократа Джо Байдена 20 января. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал глава Белого дома.

Ранее 8 января президент США, проигравший выборы в ноябре прошлого года, заступился за проголосовавших за него американцев.

6 января митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. В ходе них погибли пять человек. Сам действующий американский президент по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах, но обещает мирно передать власть Байдену.