Трамп заступился за проголосовавших за него американцев

Президент США Дональд Трамп, проигравший выборы в ноябре прошлого года, заступился за проголосовавших за него американцев. Об этом глава государства написал в Twitter.

«75 миллионов великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [предвыборные лозунги] «Сперва Америка» и «Сделаем Америку снова великой», еще долго будут иметь голос. Они не станут подвергаться неуважению или несправедливому обращению в какой бы то ни было форме», — написал Трамп.

6 января митинг его сторонников, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. В ходе них погибли пять человек.

После случившегося аккаунты Трампа в Facebook были заблокированы до конца его срока, то есть до 20 января. Сам действующий президент по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах, но обещает мирно передать власть Байдену.