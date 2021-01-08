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Число погибших в результате штурма Капитолия достигло 5

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Фото: Ahmed Gaber / Reuters

Число погибших в результате беспорядков в Вашингтоне американцев достигло пяти человек. Полиция Капитолия подтвердила смерть офицера, который был ранен во время службы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудник полиции Капитолия США Брайан Сикник (Brian Sicknick) скончался приблизительно в 21:30 7 января (05:30 8 января по мск). Правоохранитель получил ранения во время разгона беспорядков при физическом столкновении с протестующими. В отделении он потерял сознание, после чего был доставлен в местную больницу.

Офицер присоединился к полиции Капитолия в июле 2008 года, а в последнее время работал в отделении службы быстрого реагирования.

Изначально о смерти полицейского узнал телеканал CNN, однако позже правоохранители опровергли эту информацию. Офицер полиции стал пятым человеком, ушедшим из жизни в результате протестов в американской столице.

Среди погибших Эшли Бэбитт — ветеран ВВС США, получившая огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, в результате которого она скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Еще одна жертва протестов — создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа. 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании и перевез в американскую столицу несколько десятков сторонников Трампа.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков.

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