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Умер пострадавший при штурме Капитолия полицейский

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Фото: Mike Theiler / Reuters

Полицейский, пострадавший при штурме Капитолия в Вашингтоне, умер. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Оотмечается, что офицер полиции стал пятым человеком, погибшим в результате протестов в американской столице. Одна из погибших была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание.

Ранее сообщалось, что одним из протестующих, погибших в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне, был создателем сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа. 50-летний Бенджамин Филипс прибыл на митинг из Пенсильвании. Кроме того, он организовал доставку в американскую столицу нескольких десятков сторонников Трампа.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков.

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