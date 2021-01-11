Госдеп «завершил» полномочия Трампа на своем сайте

На сайте Госдепартамента США появилась надпись об истечении полномочий президента США Дональда Трампа. На это обратило внимание издание Independent.

Данная информация была размещена в разделе «Биографии». На момент написания новости страница уже удалена, однако на превью видно, что 45-й президент США закончил свою деятельность 11 января 2021 года в 19:48:58 по времени Вашингтона. Аналогичная публикация была сделана и про вице-президента Майка Пенса, при этом его полномочия «завершились» на несколько минут раньше, в 19:44:16.

Также существует архивированная версия страницы, там временем истечения полномочий указано 19:22:16.

Пользователи Reddit предположили, что эти страницы не должны быть видны до того момента, как Трамп покинет пост. Еще одной версией считается взлом сайта американского внешнеполитического ведомства.

11 января палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

Официально Трамп должен передать бразды правления избранному президенту Джо Байдену в полдень 20 января.