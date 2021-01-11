Стало известно о подготовке вооруженных протестов в США

Вооруженные акции протеста планируются во всех США с этой недели и до инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом стало известно журналисту ABC News Аарону Катерскому, который ссылается на внутренний документ ФБР в своем Twitter.

В частности, бюро расследований получило информацию о некоей вооруженной группировке, которая собирается направиться в Вашингтон 16 января. Ее члены предупредили, что в случае отстранения Конгрессом президента Дональда Трампа с помощью 25-й поправки случится «крупное восстание».

Кроме того, группа призывает к «штурму» зданий судов и административных зданий правительства штата, местного и федерального правительства в случае смещения Дональда Трампа. Согласно полученным данным, протесты планируются в столицах всех 50 американских штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли пять человек.

На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.