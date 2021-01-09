У Капитолия нашли пикап с оружием и взрывными устройствами

После беспорядков в Вашингтоне полиция обнаружила недалеко от Капитолия автомобиль с оружием и взрывными устройствами. Об этом сообщает CNN.

В среду, 6 января, внимание полицейских привлек красный пикап с номерами штата Алабама, на пассажирском сиденье которого лежал пистолет. Машина была припаркована в двух кварталах от здания американского Конгресса, захваченного сторонниками Дональда Трампа.

При обыске в автомобиле нашли автомат M4 Carbine, несколько магазинов с патронами, 11 стеклянных банок с зажигательной смесью, состоящей из бензина, смешанного с пенополистиролом, запалы из тряпок и зажигалки. Автомобиль принадлежал 70-летнему Лонни Лирою Коффману (Lonnie Leroy Coffman) из города Фолквилл, штат Алабама. Вечером того же дня его задержали в Вашингтоне с двумя пистолетами. Разрешения на оружие у мужчины не оказалось.

В четверг, 7 января, Коффман был арестован, сообщает прокуратура округа Колумбия. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывного устройства и хранении пистолета без лицензии. По первому обвинению ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет, по второму — на срок до пяти лет.

В субботу, 9 января, полиция Вашингтона получила новый сигнал о подозрительном предмете у здания Капитолия, сообщает РИА Новости. В настоящий момент эта информация проверяется.

«Полиция Капитолия США заявила, что проверяет информацию о подозрительном предмете возле штаб-квартиры Национального комитета демократов», — говорится в сообщении.

Коффман входит в число 13 подозреваемых, связанных с беспорядками в Капитолии, которым предъявили обвинения в пятницу, 8 декабря. Один из них приехал в Вашингтон с автоматом и сотнями патронов и признался знакомым, что хочет убить или задавить автомобилем спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Других обвиняют в том, что они пронесли огнестрельное оружие и патроны на территорию Капитолия.

6 января протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли пять человек, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.