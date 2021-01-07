Названо число задержанных после штурма Капитолия

Американские полицейские задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом заявил глава городских правоохранителей Роберт Конти, передает ТАСС.

По его словам, в ходе штурма Капитолия оказались задержаны 68 сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Среди них 60 человек — совершеннолетние мужчины, остальные — совершеннолетние женщины. Также Конти раскрыл, что 41 арест был произведен на территории Капитолия и лишь один из арестованных оказался жителем округа Колумбия (столица США).

В настоящее время работа по привлечению участников погрома к отвественности продолжается.

Ранее мэр Вашингтона Мэриэл Баузер назвала штурм Капитолия актом внутреннего терроризма. Она призвала конгресс США создать группу по расследованию случившегося. По ее мнению, Трамп должен быть привлечен к ответственности, как и его сторонники.

Днем ранее протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден.