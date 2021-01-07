Мир
 
Последние новости
Начальник ГРУ раскрыл самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию
Собчак заступилась за заблокированного в соцсетях Трампа
Онищенко раскрыл будущее решения ВОЗ о происхождении коронавируса в Китае
Дочь Меладзе сломала шею
Определено число пострадавших из-за беспорядков в Вашингтоне полицейских
Трампу выдвинули ультиматум
Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков
Байден обвинил Трампа в начале беспорядков в Вашингтоне
Раскрыта судьба выстрелившего в женщину-ветерана полицейского Капитолия
Новости партнеров
Прослушать новость

Названо число задержанных после штурма Капитолия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото5 Kevin Dietsch / Reuters

Американские полицейские задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом заявил глава городских правоохранителей Роберт Конти, передает ТАСС.

По его словам, в ходе штурма Капитолия оказались задержаны 68 сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Среди них 60 человек — совершеннолетние мужчины, остальные — совершеннолетние женщины. Также Конти раскрыл, что 41 арест был произведен на территории Капитолия и лишь один из арестованных оказался жителем округа Колумбия (столица США).

В настоящее время работа по привлечению участников погрома к отвественности продолжается.

Ранее мэр Вашингтона Мэриэл Баузер назвала штурм Капитолия актом внутреннего терроризма. Она призвала конгресс США создать группу по расследованию случившегося. По ее мнению, Трамп должен быть привлечен к ответственности, как и его сторонники.

Днем ранее протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФБР попросило американцев найти участников штурма Капитолия
Трампу подготовили импичмент
Мэр Вашингтона назвала штурм Капитолия терроризмом