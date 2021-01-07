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Трампу подготовили импичмент

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Фото: Jim Bourg / Reuters

Конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщил конгрессмен Девид Сиссиллин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщил конгрессмен, он распространил соответствующее предложение об импичменте, подготовленное совместно с республиканцами Тедом Лью и Джеми Раскином.

Конгрессмен прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью «злоупотребление служебным положением».

Ранее члены правительства США задумались о возможности досрочного отстранения президента США Дональда Трампа от должности и передаче полномочий вице-президенту Майку Пенсу. При этом такие планы пока находятся на стадии обсуждения и окончательного решения об отстранении Трампа принято не было. С Пенсом эта тема пока не обсуждалась.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим данным на президентских выборах победил Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа в разжигании насилия.

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