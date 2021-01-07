ФБР попросило американцев найти участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично запросило помощь у американцев: его директор Кристофер Рэй призвал всех, кто может, предоставить данные об участниках штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает Reuters.

Американских граждан призвали передавать силовикам фотографии и видео участников беспорядков и сообщать любые известные им данные, которые помогут установить личность демонстрантов.

Известно, что оперативники обнаружили в штаб-квартирах обеих партий самодельные взрывные устройства, а в автомобиле, припаркованном в центре Вашингтона — холодильник, полный бутылок с зажигательной смесью.

Известно о по меньшей мере 70 арестованных. Полиция сообщила, что более 50 стражей порядка пострадали в результате действий демонстрантов.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден.

Трамп призвал своих сторонников действовать мирно и поддерживать полицию, но его социальные сети, несмотря на это, были заблокированы. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека. В их числе — застреленная полицейским бывшая военнослужащая ВВС США Эшли Бэббитт. Убившего ее сотрудника полиции отстранили от работы на время расследования.