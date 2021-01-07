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Погибшая в Капитолии женщина оказалась ветераном

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Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Погибшая в здании Капитолия во время его захвата сторонниками президента Дональда Трампа женщина оказалась ветераном из Сан-Диего. Об этом сообщил местный телеканал KUSI News, отрывок эфира размещен в Twitter-аккаунте вещателя.

Как рассказал телеканалу муж погибшей, ее звали Эшли Бэбитт. По его словам, женщина была ветераном ВВС США, где служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Ее супруг добавил, что она была сторонницей президента Дональда Трампа и «большим патриотом».

Ранее в Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа погибла женщина. Она получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.

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