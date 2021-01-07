Названы сроки возобновления работы Конгресса США после протестов

Спикер палаты представителей Ненси Пелоси назвала сроки возобновления работы Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов. Об этом сообщает CNN.

Продолжить работу законодательного органа решено вечером в среду, 6 января, в Капитолии, после того, как здание будет готово для этого, уточнила Пелоси.

Работа Конгресса США была приостановлена 6 января после того, как протестующие сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов в здании Капитолия женщина получила огнестрельное ранение, позже она скончалась.