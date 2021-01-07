Мир
 
Последние новости
Здание Капитолия очистили от сторонников Трампа
Захват Капитолия сторонниками Трампа назвали попыткой госпереворота
Онколог оценил возможность коронавируса провоцировать рак
Цена биткоина обновила исторический максимум на фоне протестов в США
Путин поздравил россиян с Рождеством
В США в ходе протестов сторонников Трампа погибла женщина
В США начали подготовку к импичменту Трампа
Байден обратился к нации
В украинской клинике подтвердили тайную вип-вакцинацию от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы сроки возобновления работы Конгресса США после протестов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: JIM BOURG / Reuters

Спикер палаты представителей Ненси Пелоси назвала сроки возобновления работы Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов. Об этом сообщает CNN.

Продолжить работу законодательного органа решено вечером в среду, 6 января, в Капитолии, после того, как здание будет готово для этого, уточнила Пелоси.

Работа Конгресса США была приостановлена 6 января после того, как протестующие сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов в здании Капитолия женщина получила огнестрельное ранение, позже она скончалась.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pelosi: "We have decided we should proceed tonight"
Цена биткоина обновила исторический максимум на фоне протестов в США
Спецназ вошел в здание Капитолия в Вашингтоне
В штаб-квартире республиканцев США нашли взрывное устройство