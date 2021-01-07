В штаб-квартире республиканцев США нашли взрывное устройство

В штаб-квартире Республиканской партии США в Вашингтоне нашли взрывное устройство. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным газеты, устройство представляло собой самодельную бомбу, которая была успешно уничтожена командой саперов.

Кроме того, в среду, 6 января, была эвакуирована штаб-квартира Национального комитета Демократической партии после обнаружения подозрительной посылки. По словам высокопоставленного представителя демократов, содержимое пакета не идентифицировано.

Ранее в Вашингтоне из-за протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа ввели комендантский час с 18:00 среды, 6 января, до 06:00 четверга, 7 января (с 02:00 до 14:00, 7 января, по московскому времени). В эти часы на улицах можно находиться только тем, у кого есть специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию представителям СМИ. Запрет распространяется и на тех, кто передвигается автотранспортом.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне, а затем ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, в ходе которого должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже он приказал направить войска Национальной гвардии на помощь в Вашингтон для поддержания порядка.