Трамп приказал направить Нацгвардию в Вашингтон

Действующий президент США Дональд Трамп приказал направить войска Национальной гвардии на помощь в Вашингтон для поддержания порядка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Кейли Макинани.

Отмечается, что уже поднята Нацгвардия Вашингтона. Кроме того, бойцы направляются из соседнего штата Виргиния.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.