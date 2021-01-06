Мир
 
Последние новости
Трамп приказал направить Нацгвардию в Вашингтон
Спикер Госдумы осудил слова британского посла о борьбе России с пандемией
Пентагон отказался направить Нацгвардию на помощь Капитолию
Москва ответила на слова о недопустимости победы России над коронавирусом
Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне сторонникам
Протестующие в Вашингтоне ворвались в Капитолий
В украинской клинике подтвердили тайную вип-вакцинацию от COVID-19
Трамп окончательно отказался признавать победу Байдена
Путин рассказал о принятии решений по Сирии
Новости партнеров
Прослушать новость

В здании Капитолия произошла стрельба

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

В здании Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба. Об этом сообщает The Washington Post.

Один из протестующих сторонников действующего президента США Дональда Трампа получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Он получает медицинскую помощь.

Ранее сторонники американского лидера вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
U.S. Capitol on lockdown as mob breaches building; one person shot inside; D.C. mayor imposes curfew