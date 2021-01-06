В здании Капитолия произошла стрельба

В здании Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба. Об этом сообщает The Washington Post.

Один из протестующих сторонников действующего президента США Дональда Трампа получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Он получает медицинскую помощь.

Ранее сторонники американского лидера вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание.