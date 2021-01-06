Сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией у Капитолия

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией около здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Отмечается, что протестующие прорвались через ограждения и ворвались в одно из помещений Капитолия. Полиция применяет для разгона сторонников Трампа слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек.

Ранее Дональд Трамп окончательно отказался признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.