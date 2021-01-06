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Трамп окончательно отказался признавать победу Байдена

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Фото: CHERISS MAY / Reuters

Действующий американский лидер Дональд Трамп окончательно отказался признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — сказал глава государства в Вашингтоне в ходе акции «Марш за спасение Америки», где собрались его сторонники.

Трамп провел выступление перед заседанием конгресса США. Тот должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден.

Накануне Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

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