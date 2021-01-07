Мэр Вашингтона назвала штурм Капитолия терроризмом

Штурм Капитолия накануне был актом внутреннего терроризма. Так его на пресс-конференции назвала мэр Вашингтона Мэриэл Баузер, ее слова передает РИА Новости.

«Я призываю Объединенную рабочую группу по терроризму расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма», — сказала глава города, призвав конгресс США создать группу по расследованию случившегося.

Боузер подчеркнула, что президент страны Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности, как и его сторонники. По мнению политика, глава государства хотел, чтобы в Капитолии произошли беспорядки.

В целях безопасности Капитолийский холм решили обнести забором высотой почти в два метра (семь футов). Он простоит там 30 дней.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден.