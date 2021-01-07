Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом

Дональд Трамп заявил, что 20 января произойдет мирная передача власти, хоть он и не согласен с результатами выборов. Реакция американского лидера на решение Конгресса США стала известна со слов представителя Белого дома, пишет РИА Новости.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Заседание Конгресса продолжалось 10 часов. Оно стало одним из самых долгих в истории.

Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Известно о четырех погибших.