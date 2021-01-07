Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео

В сети появилось новое видео с последствиями погрома в здании Капитолия. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На видео попал кабинет советника сената США Элизабет Макдоноу, главного специалиста по парламентским процедурам. На кадрах видны разбросанные документы и мебель.

6 января протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.