Режим ЧС в Вашингоне продлили на 15 дней

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила на 15 дней режим чрезвычайной ситуации в городе из-за акций сторонников президента Дональда Трампа. Распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

В заявлении Баузер говорится, что «многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения». Она отметила, что эти настроения подогреваются заявлениями «разжигающего гнев и насилие» Трампа о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения. В этой связи режим ЧС в городе продлевается до 21 января до следующего распоряжения мэра. Таким образом, он захватит и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия, а демократы из Палаты представителей призвали вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции для отстранения Трампа от власти.