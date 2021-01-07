Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

Бывший президент США Барак Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в разжигании насилия. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», — написал Обама.

Политик считает, что Республиканская партия последние два месяца не желала говорить своим сторонникам правду о выборах, это и привело к таким последствиям.

Протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.